Monde du travail

À l'approche des vacances de la construction, la volonté de vider complètement sa boîte courriel et sa liste de tâches engendre souvent un stress considérable.

Est-ce vraiment possible de terminer toutes ses tâches avant le grand départ ? Et est-ce possible de partir en toute tranquillité d'esprit malgré quelques tâches restantes ?

Écoutez Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines et présidente du réseau Annie RH, se pencher sur le sujet, dimanche, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.