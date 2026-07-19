Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, et plusieurs provinces au pays sont touchées. Dimanche matin, le Québec dénombrait 160 feux, dont la majorité se trouve en zone nordique. Les précipitations de la veille ont toutefois contribué à apaiser la situation.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac se pencher sur le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Jeffrey Subranni.