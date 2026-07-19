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Revue de presse

La situation des feux de forêt demeure inquiétante au Canada

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 19 juillet 2026 08:11

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
La situation des feux de forêt demeure inquiétante au Canada
Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, et plusieurs provinces au pays sont touchées. / Edb3_16 / Adobe Stock

Les feux de forêt continuent de faire rage au Canada, et plusieurs provinces au pays sont touchées. Dimanche matin, le Québec dénombrait 160 feux, dont la majorité se trouve en zone nordique. Les précipitations de la veille ont toutefois contribué à apaiser la situation.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac se pencher sur le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Jeffrey Subranni.

«Le premier ministre y est allé d’une déclaration sur X au cours de la nuit pour expliquer ce que le gouvernement fédéral faisait pour lutter contre les incendies et pour protéger les forêts. "Plus de 5 300 pompiers ont été déployés dans tout le pays. Près de 300 aéronefs sont sur le terrain, qu’il s’agisse de bombardiers à eau, d’hélicoptères ou d’avions d’évacuation. Nous exploitons les données, les drones, les nouvelles technologies et l’imagerie thermique de pointe pour soutenir les efforts de détection et d’atténuation en temps réel."»

Lucie Besse Razac

Autres sujets abordés: 

  • Les politiciens en action en vue des élections provinciales
  • Annonce en coordination avec les gouvernements fédéral et provincial sur l'accès au logement abordable à Montréal
  • Il y a 30 ans exactement commençait le déluge du Saguenay
  • L’intégration de la pause fraîcheur à la Coupe du monde de la FIFA ne fait pas l’unanimité

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