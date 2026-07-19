Chronique politique

À seulement six semaines des élections provinciales, les projections placent le Parti québécois comme favori pour former un gouvernement minoritaire.

De son côté, la CAQ tente toujours de poursuivre un virage vers le renouveau depuis l'arrivée de la première ministre Christine Fréchette, ce qui a permis à la formation politique de passer de 10 à 21 % depuis le départ de François Legault.

Écoutez le chroniqueur politique Patrick Déry discuter de la situation des différents partis dans les sondages à quelques mois des élections, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.

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