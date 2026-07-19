Fixé à 2,25 %

La Banque du Canada a récemment annoncé le maintien de son taux directeur à 2,25 % pour une sixième fois consécutive.
Comment expliquer cette décision? C'est la question sur laquelle se penche Marianne Spear lors de sa chronique économique.
Écoutez ses explications sur le sujet, dimanche, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.
«Si c'était seulement une question de croissance, on pourrait s'attendre à une autre baisse des taux. Puis les ménages sont encore serrés. Les gens ne sont pas à l'aise en ce moment. Mais il y a aussi la question d'inflation. Puis, en ce moment, elle s'établit à 3,2 au Canada. La fourchette cible, c'est entre deux et trois, donc on est un peu au dessus. Mais la Banque n'a pas choisi une hausse de taux, en raison du prix de l'essence causé par le conflit en Moyen-Orient.»