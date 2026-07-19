Fixé à 2,25 %

La Banque du Canada a récemment annoncé le maintien de son taux directeur à 2,25 % pour une sixième fois consécutive.

Comment expliquer cette décision? C'est la question sur laquelle se penche Marianne Spear lors de sa chronique économique.

Écoutez ses explications sur le sujet, dimanche, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.