Le Québec muscle sa présence en Europe

Dans un monde en pleine mutation, le Québec amorce un important changement de cap politique.

Devant les menaces répétées de Donald Trump aux États-Unis, le gouvernement provincial choisit de solidifier et de diversifier son économie en se rapprochant de l'Union européenne et de l'OTAN.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'accroître la résilience économique du Québec face aux tensions commerciales avec nos voisins du Sud.

Écoutez le ministre des Relations internationales, Christopher Skeete, faire le point, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.