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Un deuxième souffle pour ses 50 ans?

Une cure de jeunesse majeure pour l'intérieur du Stade olympique

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Le matin

le 17 juillet 2026 08:05

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Une cure de jeunesse majeure pour l'intérieur du Stade olympique
La modernisation intérieure du Stade olympique de Montréal, approuvée par le gouvernement du Québec en juillet 2026, vise un achèvement prévu d’ici 2028. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

À l'occasion du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, le gouvernement du Québec donne son aval à la modernisation de l'intérieur du Stade olympique.

Ce méga chantier, prévu pour 2028, vise à reconfigurer l'enceinte pour rapprocher les spectateurs de 60 mètres de l'action et optimiser l'acoustique.

Joëlle Brodeur, PDG du Parc olympique, n'a pas dévoilé le budget exact de ce volet, le jugeant confidentiel en phase d'approvisionnement.

Elle aspire toutefois à transformer le stade en un lieu multifonctionnel vivant à l'année, capable d'attirer des tournées majeures et des équipes sportives résidentes.

Écoutez Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique, expliquer le tout, vendredi au Matin

 

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