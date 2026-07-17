Un deuxième souffle pour ses 50 ans?

À l'occasion du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, le gouvernement du Québec donne son aval à la modernisation de l'intérieur du Stade olympique.

Ce méga chantier, prévu pour 2028, vise à reconfigurer l'enceinte pour rapprocher les spectateurs de 60 mètres de l'action et optimiser l'acoustique.

Joëlle Brodeur, PDG du Parc olympique, n'a pas dévoilé le budget exact de ce volet, le jugeant confidentiel en phase d'approvisionnement.

Elle aspire toutefois à transformer le stade en un lieu multifonctionnel vivant à l'année, capable d'attirer des tournées majeures et des équipes sportives résidentes.

Écoutez Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique, expliquer le tout, vendredi au Matin.