Malgré un contexte économique serré et la hausse du coût de la vie, il n'est pas question pour les Québécois de sacrifier leurs sorties estivales.

Les vacances de la construction approchant, une grande majorité d'entre eux prévoient pratiquer au moins trois activités récréotouristiques, cet été, afin de maximiser leurs souvenirs.

Écoutez François G. Chevrier, directeur général d'Événements Attractions Québec, faire le point, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Selon le portail Québecvacances.com, les festivals et les activités en nature demeurent les choix les plus populaires.

Pour ceux qui préfèrent rester dans la région de Montréal, plusieurs options abordables, voire gratuites, s'offrent à eux, comme les parcs régionaux ou les lieux historiques nationaux.

De plus, l'industrie touristique québécoise s'attend à une bonne saison, encouragée par la tendance des gens à voyager localement plutôt qu'aux États-Unis.