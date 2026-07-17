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Contexte économique serré

Moins de budget, mais pas moins de vacances pour les Québécois

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Le matin

le 17 juillet 2026 09:22

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Moins de budget, mais pas moins de vacances pour les Québécois
Malgré un contexte économique serré et la hausse du coût de la vie, pas question pour les Québécois de sacrifier leurs sorties estivales. / Nina/peopleimages.com/Adobe Stock

Malgré un contexte économique serré et la hausse du coût de la vie, il n'est pas question pour les Québécois de sacrifier leurs sorties estivales. 

Les vacances de la construction approchant, une grande majorité d'entre eux prévoient pratiquer au moins trois activités récréotouristiques, cet été, afin de maximiser leurs souvenirs.

Écoutez François G. Chevrier, directeur général d'Événements Attractions Québec, faire le point, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Selon le portail Québecvacances.com, les festivals et les activités en nature demeurent les choix les plus populaires.

Pour ceux qui préfèrent rester dans la région de Montréal, plusieurs options abordables, voire gratuites, s'offrent à eux, comme les parcs régionaux ou les lieux historiques nationaux. 

De plus, l'industrie touristique québécoise s'attend à une bonne saison, encouragée par la tendance des gens à voyager localement plutôt qu'aux États-Unis.

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