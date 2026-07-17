Politiques et façons de faire de Trump

L'époque où les plages du Maine étaient prises d'assaut par les Québécois pendant les vacances de la construction est-elle révolue?

Alors que l’achalandage a chuté drastiquement l’an dernier en raison des tensions commerciales de l’ère Trump, les commerçants locaux tentent de garder espoir malgré une reprise timide.

Écoutez Pierre Jannelle, gérant du Edgewater et du Kebek 3 Motel, à Old Orchard Beach, dans le Maine, discuter avec Jean-Sébastien Hammal vendredi.