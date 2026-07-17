Atteinte d'un cancer de stade 4

Diagnostiquée d’un cancer du sein triple négatif en janvier 2025, Eugénie Lacroix, aujourd’hui âgée de 47 ans, a vu sa maladie progresser vers un stade 4 incurable.

Face à cette épreuve, elle refuse de nourrir la colère et choisit plutôt d'agir en initiant une pétition sur le site de l'Assemblée nationale.

Elle y réclame l'élargissement du Programme québécois de dépistage pour que toutes les femmes y aient accès gratuitement dès l'âge de 40 ans.

Le Québec demeure la seule province canadienne à exiger une prescription pour une mammographie entre 40 et 49 ans.

Écoutez le témoignage d'Eugenie Lacroix vendredi au micro de Jean-Sébastien Hammal.