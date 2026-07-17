Atteinte d'un cancer de stade 4

Diagnostiquée d’un cancer du sein triple négatif en janvier 2025, Eugénie Lacroix, aujourd’hui âgée de 47 ans, a vu sa maladie progresser vers un stade 4 incurable.
Face à cette épreuve, elle refuse de nourrir la colère et choisit plutôt d'agir en initiant une pétition sur le site de l'Assemblée nationale.
Elle y réclame l'élargissement du Programme québécois de dépistage pour que toutes les femmes y aient accès gratuitement dès l'âge de 40 ans.
Le Québec demeure la seule province canadienne à exiger une prescription pour une mammographie entre 40 et 49 ans.
Écoutez le témoignage d'Eugenie Lacroix vendredi au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«On est la seule province canadienne où il faut encore une prescription à 45 ans pour avoir accès aux mammographies, je pense qu'il faut bouger. Les statistiques le prouvent, il y a de plus en plus de femmes et de plus en plus jeunes qui sont atteintes d'un cancer du sein.»