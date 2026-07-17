La précampagne est lancée

Alors que débutent les vacances de la construction, le Parti québécois ramène le dossier chaud des frontières du Labrador et de l'entente de Churchill Falls dans l'actualité.

Selon le chroniqueur politique Jonathan Valois, cette sortie vise à devancer une éventuelle annonce gouvernementale et montre que l'avenir énergétique du Québec sera au cœur de la prochaine campagne électorale.

Sur le terrain, l'été s'annonce particulièrement actif pour les députés.

Entre campings et épluchettes de blé d'Inde, les candidats devront peaufiner leur approche pour séduire les électeurs sans les indisposer durant leur repos.

Une stratégie de séduction cruciale, alors que le contexte budgétaire restreindra les promesses électorales...

Écoutez la chronique politique de Jonathan Valois, vendredi au Matin avec Jean-Sébastien Hammal.