Des modèles alternatifs existent

Le modèle traditionnel de commission à 4% ou 5% en immobilier pourrait-il bientôt être revu?

Alors que le prix médian des propriétés a presque doublé au Québec depuis 2019, la grogne monte chez les consommateurs.

De plus en plus de courtiers suggèrent des modèles alternatifs à taux réduit... et ils se font d'ailleurs rabrouer par les gens de leur propre industrie.

Écoutez la chronique économie de Stéphanie Grammond qui fait le point dans ce dossier, vendredi, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Face à cette réalité, d’autres modèles inspirés de l'étranger, comme les grilles de commissions dégressives à Vancouver, pourraient s'avérer une solution logique et moins coûteuse.

Autres sujets abordés