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Élections américaines

L'ingérence de Pékin en 2020: la thèse non prouvée de Donald Trump

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Entendu dans

Le matin

le 17 juillet 2026 06:41

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
L'ingérence de Pékin en 2020: la thèse non prouvée de Donald Trump
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

Dans une adresse à la nation prononcée jeudi soir, le président américain Donald Trump a accusé la Chine d'avoir orchestré sa défaite de 2020 par une ingérence électorale sans précédent.

Il a ensuite accusé les agences américaines de surveillance de lui avoir volontairement caché en 2020 cette ingérence et le fait que la Chine aurait acheté, volé, piraté ou compromis des dizaines de millions de votes dans 18 États américains.

Pékin a affirmé que les allégations de Donald Trump sont de pures inventions. 

Soulignons que NBC, ABC et CNN ont refusé de présenter l'allocution du 47e président.

Donald Trump a perdu l'élection de 2020 par plus de 7 millions de votes.

Écoutez l'animateur Jean-Sébastien Hammal réagir au discours du président américain dans son tour d'horizon de l'actualité vendredi.

Autres sujets abordés

  • Début officiel des vacances de la construction;
  • Violence conjugale et soccer;
  • Nourriture indigeste en RPA.

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