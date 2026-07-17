Élections américaines

Dans une adresse à la nation prononcée jeudi soir, le président américain Donald Trump a accusé la Chine d'avoir orchestré sa défaite de 2020 par une ingérence électorale sans précédent.

Il a ensuite accusé les agences américaines de surveillance de lui avoir volontairement caché en 2020 cette ingérence et le fait que la Chine aurait acheté, volé, piraté ou compromis des dizaines de millions de votes dans 18 États américains.

Pékin a affirmé que les allégations de Donald Trump sont de pures inventions.

Soulignons que NBC, ABC et CNN ont refusé de présenter l'allocution du 47e président.

Donald Trump a perdu l'élection de 2020 par plus de 7 millions de votes.

Écoutez l'animateur Jean-Sébastien Hammal réagir au discours du président américain dans son tour d'horizon de l'actualité vendredi.

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