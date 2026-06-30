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Mondial 2026

Des buts d'anthologie à la Coupe du monde

par 98.5 Sports

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18:18

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 30 juin 2026 21:41

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Des buts d'anthologie à la Coupe du monde
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Mondial 2026

  • Des buts d'anthologie à la Coupe du monde;
  • La Norvège bat la Côte d'Ivoire 2-1;
  • La France lessive la Suède 3-0;
  • Un autre doublé de Mbappé qui s'approche du recor de Lionel Messi.

Les autres sujets discutés

  • Le CF Montréal rompt son association avec Sunusi Ibrahim;
  • LeBron James poursuivra sa carrière... aileurs qu'à Los Angeles;
  • Les Raptors de Toronto rapatrient leur champion;
  • LNH: le marché des joueurs autonomes commence mercredi;
  • Lequels des joueurs pourraient intéresser les Canadiens;
  • Bo Bichette était émotif à son retour à Toronto: un retour possible?
  • Serena Williams battue à son retour en simple à Wimbledon;
  • Gabriel Diallo avancen à Wimbledon.

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