Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Mondial 2026
- Des buts d'anthologie à la Coupe du monde;
- La Norvège bat la Côte d'Ivoire 2-1;
- La France lessive la Suède 3-0;
- Un autre doublé de Mbappé qui s'approche du recor de Lionel Messi.
Les autres sujets discutés
- Le CF Montréal rompt son association avec Sunusi Ibrahim;
- LeBron James poursuivra sa carrière... aileurs qu'à Los Angeles;
- Les Raptors de Toronto rapatrient leur champion;
- LNH: le marché des joueurs autonomes commence mercredi;
- Lequels des joueurs pourraient intéresser les Canadiens;
- Bo Bichette était émotif à son retour à Toronto: un retour possible?
- Serena Williams battue à son retour en simple à Wimbledon;
- Gabriel Diallo avancen à Wimbledon.