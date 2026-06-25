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Elle sera opérée au genou

«C'est sûr que je veux revenir» -Marie-Philip Poulin

par 98.5 Sports

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17:01

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 25 juin 2026 21:05

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
«C'est sûr que je veux revenir» -Marie-Philip Poulin
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Marie-Philip Poulin devrait se faire opérer au genou;
  • La joueuse âgée de 35 ans ne veut pas entendre parler de retraite, mais elle pourrait rater toute la prochaine saison;
  • Brendan Gallagher, citoyen d'honneur de la Ville de Montréal;
  • Jeff Gorton aborde la stratégie des Canadiens pour le repêchage, ainsi que les négociations et l'intérêt avec les joueurs autonomes;
  • Finalement, on analyse le parcours du Canada à la Coupe du monde et le prochain match contre l’Afrique du Sud, à Los Angeles.

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