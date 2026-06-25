Elle sera opérée au genou

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Marie-Philip Poulin devrait se faire opérer au genou;
- La joueuse âgée de 35 ans ne veut pas entendre parler de retraite, mais elle pourrait rater toute la prochaine saison;
- Brendan Gallagher, citoyen d'honneur de la Ville de Montréal;
- Jeff Gorton aborde la stratégie des Canadiens pour le repêchage, ainsi que les négociations et l'intérêt avec les joueurs autonomes;
- Finalement, on analyse le parcours du Canada à la Coupe du monde et le prochain match contre l’Afrique du Sud, à Los Angeles.