Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Mondial 2026
- Un match complètement fou avec trois buts refusés durant le duel Portugal-Croatie;
- L'Espagne lessive l'Autriche 3-0 en après-midi
- Est-ce que le VAR - système de vérification - est la meilleure méthode disponible?
Les autres sujets discutés
- Un nouveau contrat de trois ans pour Jakub Dobes;
- Alexander Ovenkin est de retour pour une autre saison;
- Une dernière journée pour les recrues des Canadiens à Brossard;
- Gabriel Diallo s'incline en simple à Wimbledon;
- Un nouveau joueur pour le CF Montréal.