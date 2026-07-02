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Mondial 2026

Trois buts refusés lors du match Portugal-Croatie

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 2 juillet 2026 21:22

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Trois buts refusés lors du match Portugal-Croatie
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Mondial 2026

  • Un match complètement fou avec trois buts refusés durant le duel Portugal-Croatie;
  • L'Espagne lessive l'Autriche 3-0 en après-midi
  • Est-ce que le VAR - système de vérification - est la meilleure méthode disponible?

Les autres sujets discutés

  • Un nouveau contrat de trois ans pour Jakub Dobes;
  • Alexander Ovenkin est de retour pour une autre saison;
  • Une dernière journée pour les recrues des Canadiens à Brossard;
  • Gabriel Diallo s'incline en simple à Wimbledon;
  • Un nouveau joueur pour le CF Montréal.

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