La revue sportive du jour

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Dylan Cease, des Blue Jays de Toronto, à trois retraits d'un match sans point ni coup sûr;
- Les Blue Jays l'emportent facilement à coups de circuit;
- Le FC Supra l'emporte contre Ottawa en Championnat canadien;
- Le CF Montréal joue à Vancouver en fin de soirée;
- Le Mammoth égale l'offre hostile des Devils et conserve les services de Barrett Hayton;
- Opéré, Connor Bedard des Blackhawks de Chicago, sera absent durant quatre mois;
- Aucun joueur du CF Montréal au Match des étoiles de la MLS;
- Deux internationales se joignent aux Roses de Montréal;
- Les quarts de finale de la Coupe du monde commencent, jeudi;
- Wimbledon: on connaît deux autres demi-finalistes.
- L'entraîneur Derek Lalonde viendrait en renfort chez les Canadiens, selon Eric Engels.