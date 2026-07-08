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La revue sportive du jour

Dylan Cease à trois retraits d'un match sans point ni coup sûr

par 98.5 Sports

0:00
12:11

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 8 juillet 2026 21:36

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Dylan Cease à trois retraits d'un match sans point ni coup sûr
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Dylan Cease, des Blue Jays de Toronto, à trois retraits d'un match sans point ni coup sûr;
  • Les Blue Jays l'emportent facilement à coups de circuit;
  • Le FC Supra l'emporte contre Ottawa en Championnat canadien;
  • Le CF Montréal joue à Vancouver en fin de soirée;
  • Le Mammoth égale l'offre hostile des Devils et conserve les services de Barrett Hayton;
  • Opéré, Connor Bedard des Blackhawks de Chicago, sera absent durant quatre mois;
  • Aucun joueur du CF Montréal au Match des étoiles de la MLS;
  • Deux internationales se joignent aux Roses de Montréal;
  • Les quarts de finale de la Coupe du monde commencent, jeudi;
  • Wimbledon: on connaît deux autres demi-finalistes.
  • L'entraîneur Derek Lalonde viendrait en renfort chez les Canadiens, selon Eric Engels.

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