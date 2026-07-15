Gain de l'Argentine contre les Anglais

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- On revit la deuxième demie du match Argentine-Angleterre, duel remporté 2-1 par les Argentins;
- Pourquoi l'Angleterre a tenté de protéger son avance si tôt en deuxième demie?
- «C'est véritablement l'Angleterre qui a joué avec nervosité»;
- Un joueur du CF Montréal pourrait être transféré en France;
- Anthony Mantha signe un contrat de deux ans de 9,5 millions $ avec les Devils du New Jersey;
- Steve Yzerman perd son titre de directeur général avec les Red Wings de Detroit;
- Patrick Kane a deux options de destination;
- Les Canadiens amorceront leur saison le 29 septembre contre les Maple Leafs, à Toronto;
- Le Tricolore jouera son premier match local le 6 octobre, contre les Hurricanes de la Caroline.