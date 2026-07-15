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Gain de l'Argentine contre les Anglais

«C'est véritablement l'Angleterre qui a joué avec nervosité»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 15 juillet 2026 21:52

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«C'est véritablement l'Angleterre qui a joué avec nervosité»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • On revit la deuxième demie du match Argentine-Angleterre, duel remporté 2-1 par les Argentins;
  • Pourquoi l'Angleterre a tenté de protéger son avance si tôt en deuxième demie?
  • «C'est véritablement l'Angleterre qui a joué avec nervosité»;
  • Un joueur du CF Montréal pourrait être transféré en France;
  • Anthony Mantha signe un contrat de deux ans de 9,5 millions $ avec les Devils du New Jersey;
  • Steve Yzerman perd son titre de directeur général avec les Red Wings de Detroit;
  • Patrick Kane a deux options de destination;
  • Les Canadiens amorceront leur saison le 29 septembre contre les Maple Leafs, à Toronto;
  • Le Tricolore jouera son premier match local le 6 octobre, contre les Hurricanes de la Caroline.

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