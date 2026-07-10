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Résumé de l'actualité sportive

Coupe du monde: «Mbappé va vouloir venger son pays» -Jérémy Filosa

par 98.5

0:00
13:01

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 10 juillet 2026 21:31

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Coupe du monde: «Mbappé va vouloir venger son pays» -Jérémy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés:

  • L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales en éliminant la Belgique 2-1.
  • Qui va remporter le Mondial 2026?
  • Divorce entre le Québécois Félix Auger-Aliassime et son entraîneur de toujours, Frédéric Fontang.
  • La visite de la WNBA au Centre Bell.
  • Le joueur de basket-ball français, Victor Wembanyama, prolonge son séjour à San Antonio pour les cinq prochaines années.

« Si tu te retrouves avec une finale France-Argentine, tu vas avoir les deux meilleurs marqueurs de l'histoire de la Coupe du monde qui vont s'affronter en grande finale : Mbappé et bien sûr, c'est Messi. Quel scénario ! [...] Je vais y aller avec la France pour gagner le tournoi. »

Jérémy Filosa

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