Résumé de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés:
- L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales en éliminant la Belgique 2-1.
- Qui va remporter le Mondial 2026?
- Divorce entre le Québécois Félix Auger-Aliassime et son entraîneur de toujours, Frédéric Fontang.
- La visite de la WNBA au Centre Bell.
- Le joueur de basket-ball français, Victor Wembanyama, prolonge son séjour à San Antonio pour les cinq prochaines années.
« Si tu te retrouves avec une finale France-Argentine, tu vas avoir les deux meilleurs marqueurs de l'histoire de la Coupe du monde qui vont s'affronter en grande finale : Mbappé et bien sûr, c'est Messi. Quel scénario ! [...] Je vais y aller avec la France pour gagner le tournoi. »