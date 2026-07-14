Nouveau propriétaire américain

La vente de l’Armada de Blainville-Boisbriand à un investisseur californien suscite de vives inquiétudes quant à l’avenir du hockey junior québécois.

Le commentateur des matchs de l'Armada, Cédric Blondin, analyse les contrecoups de cette transaction, qui fait craindre une perte progressive de l’identité locale et une américanisation de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Écoutez Cédric Blondin, commentateur des matchs de l'Armada, discuter de cette vente, mardi soir, à Bonsoir les sportifs.