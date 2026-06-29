Maintenant un membre des Canucks

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive du 29 juin avec l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés
- Brendan Gallagher est officiellement échangé aux Canucks de Vancouver en retour de considérations futures (Montréal retient 50 % de son salaire de 6,5 M$).
- Offres qualificatives du Tricolore: Arber Xhekaj, Zachary Bolduc et Kirby Dach ont reçu une offre. Joe Veleno a été laissé de côté pour le moment.
- Échange de Joshua Roy en retour du défenseur du Mammoth de l'Utah, Maksymilian Szuber.
- A.J. Greer a été échangé par les Panthers de la Floride aux Ducks d’Anaheim, en retour du défenseur Radko Gudas.
- Surprises à la Coupe du monde : l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay aux tirs au but et la victoire serrée du Brésil 2-1 contre le Japon.
- Départ de Mahala Opoku du CF Montréal vers un club grec.
- Retour émotif de Bo Bichette à Toronto pour affronter son ancienne équipe.
- Le méga-combat de Christian Mbilli face à Canelo Alvarez à Riyad, initialement prévu pour le 12 septembre, est reporté à la fin octobre.
- Wimbledon: victoire convaincante de Félix Auger-Aliassime en trois manches. À l'inverse, on note l'abandon de Denis Shapovalov (blessure à l'épaule) et les éliminations hâtives de Leylah Annie Fernandez et Bianca Andreescu.