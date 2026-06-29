Maintenant un membre des Canucks

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Brendan Gallagher salue la classe du Canadien après son échange

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 29 juin 2026 21:34

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Brendan Gallagher salue la classe du Canadien après son échange
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive du 29 juin avec l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets abordés

  • Brendan Gallagher est officiellement échangé aux Canucks de Vancouver en retour de considérations futures (Montréal retient 50 % de son salaire de 6,5 M$).
  • Offres qualificatives du Tricolore: Arber Xhekaj, Zachary Bolduc et Kirby Dach ont reçu une offre. Joe Veleno a été laissé de côté pour le moment.
  • Échange de Joshua Roy en retour du défenseur du Mammoth de l'Utah, Maksymilian Szuber.
  • A.J. Greer a été échangé par les Panthers de la Floride aux Ducks d’Anaheim, en retour du défenseur Radko Gudas.
  • Surprises à la Coupe du monde : l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay aux tirs au but et la victoire serrée du Brésil 2-1 contre le Japon.
  • Départ de Mahala Opoku du CF Montréal vers un club grec.
  • Retour émotif de Bo Bichette à Toronto pour affronter son ancienne équipe.
  • Le méga-combat de Christian Mbilli face à Canelo Alvarez à Riyad, initialement prévu pour le 12 septembre, est reporté à la fin octobre.
  • Wimbledon: victoire convaincante de Félix Auger-Aliassime en trois manches. À l'inverse, on note l'abandon de Denis Shapovalov (blessure à l'épaule) et les éliminations hâtives de Leylah Annie Fernandez et Bianca Andreescu.

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