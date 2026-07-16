Confectionneur de cet instrument sur mesure

L’entreprise québécoise Guitares Godin a eu l’honneur de confectionner la guitare d'Angine de poitrine, le groupe de rock expérimental qui fait sensation un peu partout à travers le monde.

Le tout premier instrument de la sorte a d'abord été conçu et fabriqué par Lutherie Le Breton, à Alma, dont Raphaël Le Breton est le propriétaire.

Intéressée par les prouesses musicales du groupe, l'entreprise québécoise Guitares Godin a contacté Angine de poitrine, qui n'a pas tardé à répondre à l'offre. Réalisé en seulement 38 jours à l'usine de Richmond, en Estrie, le nouvel instrument a été développé pour répondre aux exigences artistiques et techniques très spécifiques du duo, notamment en vue de ses tournées internationales.

Écoutez Simon Godin, président de Guitares Godin, en discuter, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.