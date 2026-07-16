Confectionneur de cet instrument sur mesure

L’entreprise québécoise Guitares Godin a eu l’honneur de confectionner la guitare d'Angine de poitrine, le groupe de rock expérimental qui fait sensation un peu partout à travers le monde.
Le tout premier instrument de la sorte a d'abord été conçu et fabriqué par Lutherie Le Breton, à Alma, dont Raphaël Le Breton est le propriétaire.
Intéressée par les prouesses musicales du groupe, l'entreprise québécoise Guitares Godin a contacté Angine de poitrine, qui n'a pas tardé à répondre à l'offre. Réalisé en seulement 38 jours à l'usine de Richmond, en Estrie, le nouvel instrument a été développé pour répondre aux exigences artistiques et techniques très spécifiques du duo, notamment en vue de ses tournées internationales.
Écoutez Simon Godin, président de Guitares Godin, en discuter, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.
«Nous, les concepteurs de guitares, on est toujours en arrière-scène. Mais là, ça doit faire douze entrevues que je fais et ça me fait plaisir. C'est le fun d'encourager mes collègues qui ont participé. C'était beaucoup de travail, mais on est très fiers. Les membres d'Angine de poitrine sont Québécois, on est Québécois. Donc c'est un succès pour moi, et même pour l'entreprise.»
Simon Godin souligne que ce type de commande demeure exceptionnel et met en valeur le savoir-faire des artisans québécois.
Il espère poursuivre cette collaboration en développant de nouveaux instruments susceptibles d'inspirer les créations futures du groupe.