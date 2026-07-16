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Série de 10 épisodes

Deux tapons au Japon: prendre son temps et en profiter

par 98.5

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18:34

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 16 juillet 2026 10:12

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Jean-Michel Dufaux
Jean-Michel Dufaux
Deux tapons au Japon: prendre son temps et en profiter
Jean-Michel Dufaux / Cogeco Média

Après Tour de Thai, Tadam Vietnam et Deux sombres héros à Mexico, Jean-Michel Dufaux et son compagnon de voyage Benoit Roberge se dirigent vers le Japon dans la série Deux tapons au Japon.

Une série qui explore la culture, ainsi que la gastronomie japonaise.

Il aborde la suite des choses avec le désir profond de ralentir le rythme, de privilégier la quête du bonheur et de redéfinir son rapport au temps.

Écoutez l'animateur et chroniqueur, Jean-Michel Dufaux, à ce sujet, jeudi, à l'émission L'effet Lavallée.

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