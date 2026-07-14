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Fête nationale et demi-finale au Mondial

«Il y a toujours des politiciens pour amener le racisme lors de ces événements»

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Entendu dans

Le midi

le 14 juillet 2026 13:24

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Victor Henriquez
Victor Henriquez
«Il y a toujours des politiciens pour amener le racisme lors de ces événements»
Victor Henriquez / Cogeco Média

En ce 14 juillet, jour de fête nationale française, l'ambiance est partagée entre la ferveur de la demi-finale France-Espagne et le triste dixième anniversaire de l'attentat de Nice, marqué par une minute de silence.

Par ailleurs, une atmosphère de racisme politisé entoure la compétition internationale, suscitant de vives dénonciations.

Au Québec, l'actualité est dominée par la rencontre officielle entre Christine Fréchette et Pauline Marois au sujet d’un sommet sur l'itinérance.

Enfin, le ministre de l'Économie mène des discussions avec Airbus pour un investissement potentiel dans la gamme de l’A220 à Mirabel.

Écoutez Victor Henriquez aborder ces sujets, lors de sa chronique politique, mardi midi au micro de Valérie Beaudoin. 

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