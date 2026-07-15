Projet 2.0 contre l'itinérance

La Ville de Montréal a lancé mercredi un projet de 54 studios préfabriqués destinés à des femmes en situation d’itinérance, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Le terrain, fourni gratuitement par Québec, accueillera un immeuble permanent financé par la Ville de Montréal.

La Mission Old Brewer offrira un accompagnement psychosocial personnalisé, sans limite de temps, afin de favoriser une réinsertion durable.

Écoutez la journaliste Any Guillemette discuter du projet, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.