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Projet 2.0 contre l'itinérance

«On dit que ce serait la clé pour sortir les gens de la rue de façon permanente»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juillet 2026 15:35

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Any Guillemette
Any Guillemette
«On dit que ce serait la clé pour sortir les gens de la rue de façon permanente»
Ce projet permettra à des femmes en situation d'itinérance d'avoir un toit sous leur tête. / CP - Paul Chiasson

La Ville de Montréal a lancé mercredi un projet de 54 studios préfabriqués destinés à des femmes en situation d’itinérance, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Le terrain, fourni gratuitement par Québec, accueillera un immeuble permanent financé par la Ville de Montréal. 

La Mission Old Brewer offrira un accompagnement psychosocial personnalisé, sans limite de temps, afin de favoriser une réinsertion durable.

Écoutez la journaliste Any Guillemette discuter du projet, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson. 

«On présente ça vraiment comme un projet 2.0. On dit que ce serait la clé pour sortir les gens de la rue de façon permanente. On ne sait pas combien ça va coûter parce que les appels d'offres n'ont pas encore été faits. Mais on nous dit que ça ne devrait pas être plus cher que les fameux conteneurs qu'on n’aime pas trop. Et surtout, ça va être rapide. D'ici un an, 54 femmes vont éviter ou de se retrouver à la rue ou vont en sortir.»

Any Guillemette

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