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Consommation

Une innovation de chez nous pour révolutionner le traitement des eaux

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 15 juillet 2026 11:44

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Une innovation de chez nous pour révolutionner le traitement des eaux
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Et si l’eau qui sortait de votre robinet était de l’eau recyclée issue de vos toilettes?

À Sherbrooke, un immeuble de 48 logements teste actuellement Neptune 8, une technologie robotisée propulsée par l'intelligence artificielle capable de traiter et de potabiliser les eaux usées directement sur place. 

Ce projet novateur permettrait d’améliorer considérablement l’accès à l’eau potable en éliminant les contaminants et les résidus.

Écoutez Jean-François Lamy, cofondateur de Neptune 8, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

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