Premier revers des Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont subi leur première défaite de la saison en fin de semaine contre les Elks d'Edmonton.
Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, commenter ce revers en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Cody Fajardo bat son ancienne équipe;
- Les Elks ont gagné avec leur jeu au sol;
- Les Alouettes doivent améliorer leur jeu au sol et corriger leur troisième quart laborieux.
- Les Elks montrent une progression défensive et offensive, annonçant une saison prometteuse.