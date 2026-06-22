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Premier revers des Alouettes

«Notre troisième quart, encore une fois, a été très laborieux» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 juin 2026 19:35

Avec

Bruno Heppell
Bruno Heppell
Éric Hoziel
«Notre troisième quart, encore une fois, a été très laborieux» -Bruno Heppell
Les Alouettes de Montréal ont baissé pavillon / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal ont subi leur première défaite de la saison en fin de semaine contre les Elks d'Edmonton.

Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, commenter ce revers en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Cody Fajardo bat son ancienne équipe;
  • Les Elks ont gagné avec leur jeu au sol;
  • Les Alouettes doivent améliorer leur jeu au sol et corriger leur troisième quart laborieux.
  • Les Elks montrent une progression défensive et offensive, annonçant une saison prometteuse.

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