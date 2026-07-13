Mondial 2026

Après plusieurs journées durant lesquelles les quarts de finale de la Coupe du monde ont été disputés, il ne reste plus que quatre pays en lice à la veille de la première demie-finale, mardi.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, commenter les matchs du week-end du Mondial et les demi-finales à venir.

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