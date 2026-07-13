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Mondial 2026

Une demi-finale France-Espagne sous fond de racisme

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 juillet 2026 19:05

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Une demi-finale France-Espagne sous fond de racisme
Le sélectionneur Didier Deschamps et les joueurs de l'équipe de France à l'entraînement. / AP/Julio Cortez

Après plusieurs journées durant lesquelles les quarts de finale de la Coupe du monde ont été disputés, il ne reste plus que quatre pays en lice à la veille de la première demie-finale, mardi.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, commenter les matchs du week-end du Mondial et les demi-finales à venir.

Les sujets à venir

  • Pour la première fois de l'histoire, les quatre meilleures équipes au classement mondial disputeront les demi-finales;
  • La FIFA avait réparti les quatre meilleures têtes de série loin des autres lors du tirage au sort afin de s'assurer de leur présence si elles n'étaient pas éliminées a préalable;
  • On parle du cablegate lors du match Norvège-Angleterre. Le ballon a-t-il touché un des câbles aériens avant le but anglais?
  • Est-ce que le règlement a été bien appliqué dans l'expulsion de Embolo (Suisse) contre les Argentins?
  • Un duel France-Espagne sur fond de racisme;
  • Un affrontement chargé d'histoire entre l'Angleterre et l'Argentine;
  • Un avantage à venir en vue de la finale pour le vainqueur de mardi?
  • L'Espagnol Lamine Yamal est-il anxieux?
  • Le CF Montréal serait à la recherche d'un ou de deux joueurs désignés.
  • Prédiction de Destocuhes pour mardi: 2-1 Espagne.

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