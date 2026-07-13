Mondial 2026

Après plusieurs journées durant lesquelles les quarts de finale de la Coupe du monde ont été disputés, il ne reste plus que quatre pays en lice à la veille de la première demie-finale, mardi.
Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco, commenter les matchs du week-end du Mondial et les demi-finales à venir.
Les sujets à venir
- Pour la première fois de l'histoire, les quatre meilleures équipes au classement mondial disputeront les demi-finales;
- La FIFA avait réparti les quatre meilleures têtes de série loin des autres lors du tirage au sort afin de s'assurer de leur présence si elles n'étaient pas éliminées a préalable;
- On parle du cablegate lors du match Norvège-Angleterre. Le ballon a-t-il touché un des câbles aériens avant le but anglais?
- Est-ce que le règlement a été bien appliqué dans l'expulsion de Embolo (Suisse) contre les Argentins?
- Un duel France-Espagne sur fond de racisme;
- Un affrontement chargé d'histoire entre l'Angleterre et l'Argentine;
- Un avantage à venir en vue de la finale pour le vainqueur de mardi?
- L'Espagnol Lamine Yamal est-il anxieux?
- Le CF Montréal serait à la recherche d'un ou de deux joueurs désignés.
- Prédiction de Destocuhes pour mardi: 2-1 Espagne.