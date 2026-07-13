Sur les Plaines d'Abraham, lundi soir

Souldia se prépare au plus grand spectacle de sa carrière, lui qui se produira sur la grande scène du Festival d'été de Québec, sur les plaines d'Abraham.
C'est une consécration pour le rappeur de Québec, après plus de 20 ans de carrière et la sortie d’un album double en juin.
Écoutez Souldia parler de la soirée qu'il s'apprête à vivre avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Autres sujets abordés
- La collaboration du rappeur avec Diane Dufresne lors de la Fête nationale, à Montréal;
- Souldia a toujours son sentiment d’être un «mouton noir» dans l’industrie musicale québécoise;
- Il évoque sa sobriété depuis cinq ans, et la réalisation d’un documentaire avec Iceland Film sur sa résilience et son parcours intergénérationnel.