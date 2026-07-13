Sur les Plaines d'Abraham, lundi soir

Souldia se prépare au plus grand spectacle de sa carrière, lui qui se produira sur la grande scène du Festival d'été de Québec, sur les plaines d'Abraham.

C'est une consécration pour le rappeur de Québec, après plus de 20 ans de carrière et la sortie d’un album double en juin.

Écoutez Souldia parler de la soirée qu'il s'apprête à vivre avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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