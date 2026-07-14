Phénomène «Jungle Juice» sur TikTok

Les démonstrations de consommation d'alcool spectaculaires, comme la tendance américaine du «Jungle Juice», se multiplient sur les réseaux sociaux, suscitant l'inquiétude.

Pourtant, au Québec, la situation s'avère bien différente et largement encadrée.

Ariane Brunet, chroniqueuse réseaux sociaux au micro de Jean-Sébastien Hammal, relativise cette influence sur les mineurs.

Elle rappelle que les créateurs de contenu québécois misent plutôt sur l'art des cocktails et que la SAQ encadre rigoureusement ses partenariats.

De plus, les plateformes comme TikTok appliquent des règles strictes, allant jusqu'à bannir les comportements jugés excessifs ou dangereux.

Écoutez la chronique réseaux sociaux d'Ariane Brunet, mardi au Matin.