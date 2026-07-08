Le téléphone pleure-t-il? On parle d'une hausse à venir des prix des téléphones intelligents, notamment Apple, Samsung et Google.
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy en compagnie de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Les prix des téléphones, liés à la demande de mémoire vive pour l’intelligence artificielle et aux difficultés d’approvisionnement, risque d'exploser.
- Samsung présentera de nouveaux modèles pliables (Z Flip, Z Fold) à Londres le 22 juillet;
- Google dévoilera des Pixel, à New York, le 12 août.
- Ils évoquent l’obsolescence psychologique, l’intérêt pour les lunettes connectées (Meta, Google, Samsung), et les enjeux de vie privée associés à ces nouvelles technologies.