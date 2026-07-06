Vous souvenez-nous de Pokémon Go? Cela fait dix ans cette année.

Écoutez l'expert techno Mathieu Roy nous parler de ce phénomène à l'époque.

Lancé en 2016, le jeu a démocratisé la réalité augmentée et généré un milliard de téléchargements et 9,8 milliards $ de revenus. Il a aussi favorisé la socialisation et l’activité physique, touchant plusieurs générations.

Malgré la baisse d’engouement, Pokémon Go reste inégalé parmi les jeux mobiles, contrairement à des tentatives similaires, comme Jurassic Park ou Harry Potter.