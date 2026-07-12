Richard Martel quitte pour le Sénat

Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, a récemment décidé de quitter son poste et faire le saut pour devenir sénateur, ce qui forcera la tenue d'une autre élection partielle pour le remplacer dans sa circonscription.
Cette nouvelle, qui porte donc à cinq le total des élections partielles à venir au Québec, pourrait accentuer l'effritement des conservateurs, qui ont déjà perdu quatre députés au profit des libéraux.
Écoutez la chroniqueuse politique Stéfanie Tougas analyser la situation, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«C'est une grosse perte pour Pierre Poilievre parce que ça s'inscrit dans une tendance. Depuis deux ans, il ne cesse de descendre. Richard Martel, pour moi, symbolise ce qui va mal chez les conservateurs. Pierre Poilievre n'est plus capable, présentement, d'asseoir son leadership. On ne le voit plus comme le premier ministre en attente.»