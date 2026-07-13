Guerres en Iran et en Ukraine

La tension monte au détroit d'Ormuz à la suite d'un accord de cessez-le-feu ambigu entre l'Iran et les États-Unis.

L'Iran bloque désormais le passage, provoquant une intensification des frappes aériennes américaines sur des cibles industrielles, ce qui menace de faire grimper à nouveau le prix du carburant aux États-Unis.

Écoutez la chronique internationale de Guillaume Lavoie, lundi au Québec maintenant avec Catherine Brisson.

Par ailleurs, le décès du sénateur républicain Lindsey Graham marque la perte d'un fervent défenseur de la cause ukrainienne et israélienne auprès de Donald Trump.

Enfin, la Russie fait face à une grave pénurie d'essence, un quart de ses raffineries étant hors service après des attaques de drones menées par l'Ukraine.