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Guerres en Iran et en Ukraine

Décès de Lindsey Graham: Donald Trump perd un «vrai de vrai républicain»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 juillet 2026 16:30

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Décès de Lindsey Graham: Donald Trump perd un «vrai de vrai républicain»
Lindsey Graham (républicain de Caroline du Sud), à gauche, fait un geste alors que le président Donald Trump s'entretient avec des journalistes à bord d'Air Force One, le 4 janvier 2026. / (AP Photo/Alex Brandon, File)

La tension monte au détroit d'Ormuz à la suite d'un accord de cessez-le-feu ambigu entre l'Iran et les États-Unis.

L'Iran bloque désormais le passage, provoquant une intensification des frappes aériennes américaines sur des cibles industrielles, ce qui menace de faire grimper à nouveau le prix du carburant aux États-Unis.

Écoutez la chronique internationale de Guillaume Lavoie, lundi au Québec maintenant avec Catherine Brisson.

Par ailleurs, le décès du sénateur républicain Lindsey Graham marque la perte d'un fervent défenseur de la cause ukrainienne et israélienne auprès de Donald Trump.

Enfin, la Russie fait face à une grave pénurie d'essence, un quart de ses raffineries étant hors service après des attaques de drones menées par l'Ukraine.

«Lindsey Graham, c'en était un... un vrai de vrai Républicain. [...] C'était une des voix en privé qui disait à Trump : "Non, non, Poutine c'est l'ennemi. On est engagé avec l'Ukraine. Israël, c'est notre allié dans toutes les circonstances."»

Guillaume Lavoie

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