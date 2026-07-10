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Résumé de l'actualité sportive

Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juillet 2026 18:04

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
Tyson Philpot domine: «il va fracasser tous les records» -Geneviève Tardif
Geneviève Tardif / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal accueillent les Stampeders de Calgary pour le premier volet d'une série aller-retour.

Chaque match est crucial pour la troupe montréalaise en raison d'une courte saison.

Les Alouettes affichent présentement un dossier de trois victoires et une défaite.

Cette confrontation propose aussi un face-à-face percutant entre les frères jumeaux Tyson et Jaylen Philpot.

Écoutez Geneviève Tardif décortiquer l'actualité sportive, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés:

  • La WNBA à Montéral dimanche.
  • Roses de Montréal face au Tides d'Halifax

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