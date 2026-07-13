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Coupe du monde

«L'Argentine s'en sort bien, mais n'est pas très convaincante» -Évelyne Audet

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 juillet 2026 16:05

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Evelyne Audet
Evelyne Audet
«L'Argentine s'en sort bien, mais n'est pas très convaincante» -Évelyne Audet
L’Argentin Lionel Messi (10) célèbre avec son coéquipier José Manuel López (21) après le match de quart de finale de la Coupe du monde de soccer entre l’Argentine et la Suisse à Kansas City, au Missouri, le samedi 11 juillet 2026. / AP Photo/Ed Zurga

Il ne reste plus que quatre pays en lice à la Coupe du monde à la suite des matchs de quarts de finale présentés ces derniers jours.

Écoutez Évelyne Audet résumer ces rencontres au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • La France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde;
  • Des matchs ont été marqués de prolongations et de décisions arbitrales controversées;
  • Le Canada, bien que déjà éliminé, a suscité un nouvel engouement national pour le soccer.
  • En parallèle, le CF Montréal a battu le Vancouver FC en championnat canadien, et les Roses ont gagné contre le Tide FC d'Halifax.

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