Il ne reste plus que quatre pays en lice à la Coupe du monde à la suite des matchs de quarts de finale présentés ces derniers jours.
Écoutez Évelyne Audet résumer ces rencontres au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- La France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde;
- Des matchs ont été marqués de prolongations et de décisions arbitrales controversées;
- Le Canada, bien que déjà éliminé, a suscité un nouvel engouement national pour le soccer.
- En parallèle, le CF Montréal a battu le Vancouver FC en championnat canadien, et les Roses ont gagné contre le Tide FC d'Halifax.