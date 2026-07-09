Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remis un cadeau fort particulier à ses hôtes du sommet de l'OTAN: un revolver Magnum 357 fonctionnel.
Écoutez Antoine Trépanier parler de cet étonnant cadeau au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Tous les chefs d'État présents au sommet de l'OTAN ont reçu une arme de leur hôte;
- Le chef du NPD, Avi Lewis, ne se présentera pas aux prochaines élections partielles malgré sept circonscriptions vacantes;
- Un sondage révèle qu'uniquement 12 % des Canadiens le reconnaissent Avi Lewis.