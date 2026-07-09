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Sommet de l'OTAN

Un Magnum 357... offert à Mark Carney

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juillet 2026 17:52

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Un Magnum 357... offert à Mark Carney
Mark Careny et les autres chefs d'État au sommet de l'OTAN. / PC#Adrian Wyld

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remis un cadeau fort particulier à ses hôtes du sommet de l'OTAN: un revolver Magnum 357 fonctionnel.

Écoutez Antoine Trépanier parler de cet étonnant cadeau au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Tous les chefs d'État présents au sommet de l'OTAN ont reçu une arme de leur hôte;
  • Le chef du NPD, Avi Lewis, ne se présentera pas aux prochaines élections partielles malgré sept circonscriptions vacantes;
  • Un sondage révèle qu'uniquement 12 % des Canadiens le reconnaissent Avi Lewis.

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