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Achat de sous-marins

Le Canada choisit une entreprise allemande

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 juillet 2026 17:43

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Le Canada choisit une entreprise allemande
Le premier ministre canadien Mark Carney lors de son annonce, lundi, à Halifax. / PC/Darren Calabrese

Le premier ministre canadien Mark Carney boucle de gros dossiers avant les vacances.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Antoine Trépanier au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le Canada a choisi l'entreprise allemande TKMS pour son contrat historique d'achat de sous-marins, évalué à près de 80 milliards de dollars.
  • Ce projet vise à remplacer la flotte actuelle à partir du milieu des années 2030, au terme d'une compétition intense avec la firme sud-coréenne Hanwha.
  • On trace un parallèle avec l'annonce de la semaine dernière sur le pipeline. 
  • 250e anniversaire des États-Unis: le traditionnel party de l'Ambassade canadienne n'a pas été à la hauteur de sa réputation

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