Le premier ministre canadien Mark Carney boucle de gros dossiers avant les vacances.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Antoine Trépanier au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le Canada a choisi l'entreprise allemande TKMS pour son contrat historique d'achat de sous-marins, évalué à près de 80 milliards de dollars.
- Ce projet vise à remplacer la flotte actuelle à partir du milieu des années 2030, au terme d'une compétition intense avec la firme sud-coréenne Hanwha.
- On trace un parallèle avec l'annonce de la semaine dernière sur le pipeline.
- 250e anniversaire des États-Unis: le traditionnel party de l'Ambassade canadienne n'a pas été à la hauteur de sa réputation