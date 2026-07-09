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Loi contre les chauffeurs à rabais

Formation obligatoire: «Il faudrait que les Ontariens en fassent autant»

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Entendu dans

Le midi

le 9 juillet 2026 12:27

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Formation obligatoire: «Il faudrait que les Ontariens en fassent autant»
Un chauffeur de camion lourd au volant. / Adobe Stock

Le gouvernement du Québec impose dès maintenant une formation pratique de conduite pour certains chauffeurs ontariens qui souhaitent venir travailler au Québec.

Cette nouvelle loi s’adresse aux conducteurs de poids lourds qui ont moins de deux ans d’expérience.

Cette mesure vise à limiter le développement de réseaux de chauffeurs à rabais, très présents en Ontario.

Ces derniers ont été épinglés à plusieurs reprises au cours des derniers mois en raison de leur responsabilité dans un certain nombre d'accidents tragiques survenus sur les routes du Québec.

Écoutez Marc Cadieux, président de l’Association du camionnage du Québec, commenter cette nouvelle loi, jeudi, à l’émission Le midi.

S’il applaudit la mesure, il espère qu’elle pourra rapidement être étendue aux autres provinces canadiennes.

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