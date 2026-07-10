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Un partenaire qui bafoue les droits humains

Visite controversée de Mark Carney en Arabie saoudite

par Cogeco Média | Modifié le 10 juillet 2026 à 11:29

Visite controversée de Mark Carney en Arabie saoudite
L’entretien de jeudi entre le premier ministre du pays Mark Carney et le prince héritier Mohammed ben Salmane, visant à resserrer les liens commerciaux entre le Canada et l'Arabie saoudite, suscite de vives réactions. / La Presse Canadienne

L’entretien de jeudi entre le premier ministre du pays Mark Carney et le prince héritier Mohammed ben Salmane, visant à resserrer les liens commerciaux entre le Canada et l'Arabie saoudite, suscite de vives réactions. 

Plusieurs voix suggèrent de limiter les échanges avec cette monarchie en raison de son bilan déplorable en matière de droits de la personne.

Thomas Juneau, professeur agrégé à l’Université d’Ottawa, a défendu la nécessité pour le Canada de maintenir ce canal diplomatique à Riyad, tandis que l’ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a vertement pourfendu l'ancien gouverneur de la Banque du Canada.

À écouter

«On a un intérêt vital à diversifier nos relations commerciales et sécuritaires»

Avec

Philippe Cantin
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8:23

À écouter

«Cette visite fait bien l'affaire des dirigeants de l'Arabie Saoudite»

Avec

Philippe Cantin
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0:00
5:56

Le chroniqueur politique Philippe Léger, lui, s'interroge sur la stratégie de Mark Carney d'évacuer totalement la question des droits humains.

À écouter

Mission économique de Mark Carney au royaume saoudien: «J'ai un malaise»

Avec

Philippe Cantin
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Philippe Léger
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12:49

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