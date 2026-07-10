Un partenaire qui bafoue les droits humains

L’entretien de jeudi entre le premier ministre du pays Mark Carney et le prince héritier Mohammed ben Salmane, visant à resserrer les liens commerciaux entre le Canada et l'Arabie saoudite, suscite de vives réactions.

Plusieurs voix suggèrent de limiter les échanges avec cette monarchie en raison de son bilan déplorable en matière de droits de la personne.

Thomas Juneau, professeur agrégé à l’Université d’Ottawa, a défendu la nécessité pour le Canada de maintenir ce canal diplomatique à Riyad, tandis que l’ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a vertement pourfendu l'ancien gouverneur de la Banque du Canada.