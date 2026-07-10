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Mark Carney et les droits de l'Homme

«Cette visite fait bien l'affaire des dirigeants de l'Arabie Saoudite»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 08:14

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Cette visite fait bien l'affaire des dirigeants de l'Arabie Saoudite»
Gilles Duceppe / La Presse Canadienne

L'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a envoyé à Mark Carney une lettre cinglante à la suite de sa visite officielle en Arabie saoudite.

M. Duceppe qualifie de « comportement inacceptable » la décision du premier ministre de faire l'éloge du régime saoudien.

Il conteste vigoureusement l'idée que le Canada doive mettre de côté ses principes moraux au profit d'intérêts financiers qu'il juge d'ailleurs «limités». 

L'ex-politicien déplore que Mark Carney ait évité la question du blogueur canadien Raif Badawi, et soutient que l'Arabie saoudite prive ses citoyens et ses travailleurs de tout droit fondamental.

Pour lui, l'action internationale du Canada ne peut faire l'économie de ses valeurs profondes.

Écoutez l'ex-chef bloquiste Gilles Duceppe réagir à cette rencontre du premier ministre canadien, vendredi, à Cantin le matin.

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