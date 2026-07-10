Disney rate sa cible avec Moana?

L'adaptation en prise de vue réelle du célèbre film d’animation Moana s'attire déjà les foudres de la critique le jour de sa sortie.

Le long métrage récolte déjà de très basses notes sur le site Rotten Tomatoes et l'œuvre globale peine à convaincre les cinéphiles.

La machine à nostalgie de Disney tourne à plein régime, mais le charme opère-t-il toujours?

Écoutez Stéphane Leclair faire le point, vendredi après-midi, au Québec maintenant.