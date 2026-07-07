La cérémonie en l'honneur du policier du SPVM décédé, Mohamed Lamine Benredouane, a été émouvante, au Centre Bell.
Écoutez le journaliste du 98.5 FM, Carl Marchand, parler de la cérémonie pour le policier disparu du SPVM.
Les sujets discutés
- Carl Marchand résume l'hommage au policier Mohamed Lamine Benredouane, tué lors de la fusillade de Côte-des-Neiges;
- Plus de 6000 policiers du SPVM, de la SQ, de l’Ontario et des États-Unis, ainsi que des civils, ont assisté à l’événement marqué par les discours poignants du chef Fady Dagher et du président de la Fraternité des policiers, Yves Francoeur;
- Ce dernier a appelé à restreindre l’accès aux armes et à réduire la polarisation sociale;
- La Sûreté du Québec a assuré le maintien des services policiers pendant la cérémonie.