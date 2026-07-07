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Au Centre Bell

Une cérémonie émouvante pour le policier disparu

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 juillet 2026 17:33

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Carl Marchand
Carl Marchand
Une cérémonie émouvante pour le policier disparu
Carl Marchand / Cogeco Média

La cérémonie en l'honneur du policier du SPVM décédé, Mohamed Lamine Benredouane, a été émouvante, au Centre Bell.

Écoutez le journaliste du 98.5 FM, Carl Marchand, parler de la cérémonie pour le policier disparu du SPVM.

Les sujets discutés

  • Carl Marchand résume l'hommage au policier Mohamed Lamine Benredouane, tué lors de la fusillade de Côte-des-Neiges;
  • Plus de 6000 policiers du SPVM, de la SQ, de l’Ontario et des États-Unis, ainsi que des civils, ont assisté à l’événement marqué par les discours poignants du chef Fady Dagher et du président de la Fraternité des policiers, Yves Francoeur;
  • Ce dernier a appelé à restreindre l’accès aux armes et à réduire la polarisation sociale;
  • La Sûreté du Québec a assuré le maintien des services policiers pendant la cérémonie.

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