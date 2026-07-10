Finales du tournois londonien

Le numéro un mondial Jannik Sinner a offert une performance magistrale en demi-finale masculine de Wimbledon pour écarter Novak Djokovic en trois manches.
L'Italien croisera le fer avec Alexander Zverev, qui a mis fin au parcours Cendrillon du favori local Arthur Fery.
Chez les dames, la finale 100 % tchèque de samedi opposera Karolína Muchová à Linda Nosková.
Écoutez l'analyse de Sylvain Bruneau, spécialiste tennis au Réseau Cogeco et ancien entraîneur de Bianca Andreescu, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de Sports.