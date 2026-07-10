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Finales du tournois londonien

Tennis: place au dernier carré de Wimbledon

par 98.5

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10:35

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juillet 2026 19:31

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Éric Hoziel
Éric Hoziel
Tennis: place au dernier carré de Wimbledon
Jannik Sinner croisera le fer avec Alexander Zverev / AP Photo / Kin Cheung)

Le numéro un mondial Jannik Sinner a offert une performance magistrale en demi-finale masculine de Wimbledon pour écarter Novak Djokovic en trois manches.

L'Italien croisera le fer avec Alexander Zverev, qui a mis fin au parcours Cendrillon du favori local Arthur Fery.

Chez les dames, la finale 100 % tchèque de samedi opposera Karolína Muchová à Linda Nosková.

Écoutez l'analyse de Sylvain Bruneau, spécialiste tennis au Réseau Cogeco et ancien entraîneur de Bianca Andreescu, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de Sports.

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