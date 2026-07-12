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Actualité sportive

L'Angleterre élimine la Norvège et se qualifie pour la demi-finale du mondial

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Entendu dans

Signé l'été

le 12 juillet 2026 07:53

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
L'Angleterre élimine la Norvège et se qualifie pour la demi-finale du mondial
Geneviève Tardif / Cogeco Média

L'Angleterre s'est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du monde de soccer en éliminant la Norvège en prolongation par la marque de 2 à 1, grâce à un doublé de Jude Bellingham.

La rencontre a toutefois été marquée par une controverse, alors qu’un ballon aurait touché un câble de caméra avant un but anglais.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif en discuter dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de l'animateur Jean-François Baril.

Aussi dans cette chronique: 

  • L’Argentine a éliminé la Suisse 3-1, dans un match marqué par l’expulsion de Breel Embolo
  • Les Alouettes de Montréal ont battu les Stampeders de Calgary 37-30
  • Au tennis, Linda Nosková a remporté son premier titre du Grand Chelem en s’imposant à Wimbledon.

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