L'Angleterre s'est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du monde de soccer en éliminant la Norvège en prolongation par la marque de 2 à 1, grâce à un doublé de Jude Bellingham.

La rencontre a toutefois été marquée par une controverse, alors qu’un ballon aurait touché un câble de caméra avant un but anglais.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif en discuter dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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