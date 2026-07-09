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Des pièces fabriquées au Québec

Sous-marins TKMS: «Ça prend une industrie qui va supporter nos forces armées»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 9 juillet 2026 08:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sous-marins TKMS: «Ça prend une industrie qui va supporter nos forces armées»
Des pièces des sous-marins de la firme TKMS pourraient être fabriquées au Québec. / Chad Hipolito / La Presse Canadienne

L'entreprise trifluvienne Marmen sera l’une des grandes gagnantes du nouveau contrat conclu par le gouvernement du Canada avec la firme TKMS pour la fabrication de sous-marins militaires.

Le grand manufacturier est spécialisé dans la fabrication de pièces hors normes et techniques et pourrait obtenir une grande partie des contrats pour ces engins militaires.

Les retombées anticipées devraient aussi être majeures, se chiffrant à plusieurs milliards de dollars.

Écoutez Vincent Trudel, président et chef de la direction de Marmen, expliquer le tout, jeudi, à Cantin le matin.

«Ça prend des forces armées adéquates, mais ça prend aussi une industrie qui va supporter nos forces armées. On veut vraiment participer à ça.»

Vincent Trudel

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