Des pièces fabriquées au Québec

L'entreprise trifluvienne Marmen sera l’une des grandes gagnantes du nouveau contrat conclu par le gouvernement du Canada avec la firme TKMS pour la fabrication de sous-marins militaires.

Le grand manufacturier est spécialisé dans la fabrication de pièces hors normes et techniques et pourrait obtenir une grande partie des contrats pour ces engins militaires.

Les retombées anticipées devraient aussi être majeures, se chiffrant à plusieurs milliards de dollars.

Écoutez Vincent Trudel, président et chef de la direction de Marmen, expliquer le tout, jeudi, à Cantin le matin.