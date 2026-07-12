Deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées alors qu'un échange de coup de feu est survenu samedi soir à Toronto pendant un festival, a affirmé la police de la ville.
Si aucun suspect n'a pour le moment été arrêté, des armes ont été retrouvées. Il est question de trois scènes de crime différentes.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Mark Carney a réagi, la mairesse de Toronto aussi. Et Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, a déclaré: "que la police retrouve le monstre responsable de ces pertes de vies innocentes et le traduise en justice". Cet événement tragique nous fait penser à ce qui s'est passé à Vancouver il y a un petit peu plus d'un an, au festival Lapu Lapu, où une voiture-bélier avait foncé sur la foule et tué onze personnes. Là, c'est un échange de tirs, mais ça pose de plus en plus de questions sur la sécurisation des événements extérieurs.»