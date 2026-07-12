Deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées alors qu'un échange de coup de feu est survenu samedi soir à Toronto pendant un festival, a affirmé la police de la ville.

Si aucun suspect n'a pour le moment été arrêté, des armes ont été retrouvées. Il est question de trois scènes de crime différentes.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.