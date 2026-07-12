Enjeu de règlementation des taxis

L’industrie du taxi au Québec fait face à un manque d’encadrement depuis la déréglementation du secteur, selon Frédéric Prégent, président de Taxelco.
Dans un récent article du Devoir, il dénonce notamment la présence de plateformes comme GetTransfer, qui compliquent les contrôles et soulèvent des enjeux de sécurité.
Écoutez Frédéric Prégent brosser le portrait de cette situation problématique entourant l'industrie, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«GetTransfer, c'est un agrégateur, une application en ligne qui vous permet de réserver un taxi de l'aéroport de Montréal jusqu'au lieu où vous vous rendez. Ils sont présents dans plusieurs pays et dans plusieurs aéroports, mais leurs activités ne respectent pas la réglementation du Québec. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas qui sont les chauffeurs enregistrés. Ça peut être un véhicule sans dôme, quelqu'un qui fait ça à temps perdu ou un professionnel. Vous n'avez aucune idée de la personne avec qui vous avez affaire.»