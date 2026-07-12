Enjeu de règlementation des taxis

L’industrie du taxi au Québec fait face à un manque d’encadrement depuis la déréglementation du secteur, selon Frédéric Prégent, président de Taxelco.

Dans un récent article du Devoir, il dénonce notamment la présence de plateformes comme GetTransfer, qui compliquent les contrôles et soulèvent des enjeux de sécurité.

Écoutez Frédéric Prégent brosser le portrait de cette situation problématique entourant l'industrie, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.