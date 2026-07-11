Stampeders – Alouettes

Les frères jumeaux Tyson et Jalen Philpot s’affronteront au stade Percival- Molson samedi, à l'occasion d'un match des Alouettes de Montréal contre les Stampeders de Calgary.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif mettre la table pour cette rencontre qui marque le retour au jeu des oiseaux après une semaine sans match.

Autre sujet abordé: