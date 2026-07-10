Une attaque puissante menée par Kylian Mbappé

Comme ce fut le cas il y a quatre ans, la France a de nouveau dicté sa loi face au Maroc avec une victoire de 2-0, calquant le scénario de la demi-finale de 2022.

Après une première demie chaudement disputée, Kylian Mbappé a débloqué la situation à la 60e minute grâce à un tir d'une précision chirurgicale, avant qu'Ousmane Dembélé ne vienne doubler la mise six minutes plus tard.

Avec 13 buts cumulés dans ce tournoi, le duo égalise déjà un record historique de 2002 et propulse les Bleus vers le carré d'as, où ils affronteront le vainqueur du duel entre l'Espagne et la Belgique.

Écoutez la chronique sports de Daphnée Malboeuf, jeudi, à Cantin le matin.

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