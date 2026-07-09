Les quarts de finale de la Coupe du monde débutent officiellement alors que la France affronte le Maroc, jeudi.

Ce choc entre deux des meilleures équipes de la planète soulève toutefois des discussions animées en raison de la sélection des cinq arbitres, tous d'origine argentine.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson.

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