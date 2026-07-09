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Quarts de finale

Coupe du monde: un affrontement entre la France et le Maroc

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juillet 2026 16:03

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Coupe du monde: un affrontement entre la France et le Maroc
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Les quarts de finale de la Coupe du monde débutent officiellement alors que la France affronte le Maroc, jeudi.

Ce choc entre deux des meilleures équipes de la planète soulève toutefois des discussions animées en raison de la sélection des cinq arbitres, tous d'origine argentine.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson.

Autres sujets traités:

  • Victoire du CF Montréal en quart de finale du Championnat canadien;
  • L'Omnium Banque Nationale a confirmé la présence de 71 des 72 meilleurs joueurs de tennis au monde à Montréal;
  • Les Ducks d'Anaheim ont finalement égalé l'offre faite à Leo Carlsson.

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